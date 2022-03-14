Дубль Феррана Торреса помог «Барселоне» разгромить «Осасуну»

«Барселона» в матче 28-го тура чемпионата Испании обыграла «Осасуну» со счетом 4:0.

Дубль на счету Феррана Торреса, еще по голу забили Пьер-Эмерик Обамеянг и Рики Пуч.

После этого матча «Барселона» с 51 очком занимает третье место в турнирной таблице, «Осасуна» с 35 очками — на 11-й строчке.