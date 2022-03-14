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Дубль Феррана Торреса помог «Барселоне» разгромить «Осасуну»

Сергей Разин
корреспондент
13 марта. Барселона — Осасуна — 4:0.
Фото Reuters

«Барселона» в матче 28-го тура чемпионата Испании обыграла «Осасуну» со счетом 4:0.

Дубль на счету Феррана Торреса, еще по голу забили Пьер-Эмерик Обамеянг и Рики Пуч.

После этого матча «Барселона» с 51 очком занимает третье место в турнирной таблице, «Осасуна» с 35 очками — на 11-й строчке.

Испания. Лига 1. 28-й тур
13 мар, 23:00. Camp Nou (Барселона)
Барселона
4:0
Осасуна
Голы
Торрес, 14 (1:0), Торрес, 21 (2:0), Обамеянг, 27 (3:0), Пуч, 75 (4:0)
Барселона
тер Штеген Жорди Альба (Мингеса, 80) Гарсия Пике (Лангле, 62) Дани Алвес Гави Бускетс Педри (Пуч, 73) Торрес (Брэйтуэйт, 80) Обамеянг (Депай, 73) Дембеле
Осасуна
Эррера Хосе Анхель Крус Гарсия (Эрнандес, 46) Видаль Мартинес (Брашанац, 73) Торро (Гарсия, 46) Монкайола Гарсия (Торрес, 46) Кике Гарсия Бенито (Будимир, 68)
Предупреждения
Видаль 13’, Гарсия 15’, Гарсия 89’
Судьи
Бенгоэчеа (Испания)

ФК Барселона
ФК Осасуна
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 27 19 6 2 56-21 63
2
 Севилья 28 15 11 2 40-19 56
3
 Атлетико 28 15 6 7 52-36 51
4
 Бетис 28 15 4 9 50-35 49
5
 Барселона 26 13 9 4 48-29 48
6
 Вильярреал 28 12 9 7 48-26 45
7
 Р. Сосьедад 27 12 8 7 28-29 44
8
 Атлетик 28 10 10 8 32-27 40
9
 Валенсия 28 9 10 9 41-43 37
10
 Сельта 28 9 8 11 33-32 35
11
 Осасуна 27 9 8 10 26-31 35
12
 Эспаньол 28 8 9 11 34-41 33
13
 Р. Вальекано 27 9 5 13 29-33 32
14
 Эльче 28 8 8 12 30-39 32
15
 Хетафе 28 6 10 12 26-32 28
16
 Мальорка 27 6 8 13 26-45 26
17
 Гранада 28 5 10 13 28-44 25
18
 Кадис 28 4 12 12 24-41 24
19
 Алавес 27 5 7 15 21-44 22
20
 Леванте 28 3 10 15 30-55 19
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
11.03 23:00
Атлетико – Кадис
 2 : 1
12.03 16:00
Леванте – Эспаньол
 1 : 1
12.03 18:15
Гранада – Эльче
 0 : 1
12.03 20:30
Вильярреал – Сельта
 1 : 0
12.03 23:00
Хетафе – Валенсия
 0 : 0
13.03 16:00
Р. Вальекано – Севилья
 1 : 1
13.03 18:15
Бетис – Атлетик
 1 : 0
13.03 20:30
Р. Сосьедад – Алавес
 - : -
13.03 23:00
Барселона – Осасуна
 - : -
14.03 23:00
Мальорка – Реал
 - : -
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Г
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 20
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 13
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 13
П
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 9
Жорди Альба

Жорди Альба

Барселона

 7
Гоньи Икер Муниаин

Гоньи Икер Муниаин

Атлетик

 7
И К Ж
Жюль Кунде

Жюль Кунде

Севилья

 22 2 2
Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

Атлетик

 21 1 6
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 26 1 4
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