«Барселона» определится с будущим Ракитича после Лиги чемпионов

«Барселона» определится с будущим полузащитника команды, Ивана Ракитича, после того, как завершит выступление в Лиге чемпионов-2019/20, сообщает Goal.com со ссылкой на Mundo Deportivo.

По информации источника, 32-летний хорват может покинуть команду за 10 миллионов евро. Сообщается, что главным претендентом на игрока является «Севилья», за которую тот выступал с 2011 по 2014 год.

В сезоне-2019/20 Ракитич провел за «Барселону» 41 матч, на его счету 1 гол и 4 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 20 миллионов евро. Контракт хорвата с каталонским клубом истекает в конце июня 2021 года.