«Барселона» определилась с пятью игроками, которых продаст зимой
«Барселона» в зимнее трансферное окно собирается расстаться с пятью игроками. По информации Mundo Deportivo, клуб покинут Усман Дембеле, Самюэль Юмтити, Мартин Брэйтуэйт, Хуниор Фирпо и Карлес Аленья, если найдутся покупатели.
В этом сезоне 23-летний Дембеле забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу в 7 матчах, 29-летний Брэйтуэйт сыграл в 4 матчах, 26-летний Юмтити не выходил на поле, 24-летний Фирпо сыграл 24 минуты в двух встречах, а 22-летний отыграл всего 7 минут.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.