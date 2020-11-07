Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

«Барселона» определилась с пятью игроками, которых продаст зимой

05:54
Теги:

«Барселона» в зимнее трансферное окно собирается расстаться с пятью игроками. По информации Mundo Deportivo, клуб покинут Усман Дембеле, Самюэль Юмтити, Мартин Брэйтуэйт, Хуниор Фирпо и Карлес Аленья, если найдутся покупатели.

В этом сезоне 23-летний Дембеле забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу в 7 матчах, 29-летний Брэйтуэйт сыграл в 4 матчах, 26-летний Юмтити не выходил на поле, 24-летний Фирпо сыграл 24 минуты в двух встречах, а 22-летний отыграл всего 7 минут.

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир