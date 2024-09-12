«Барселона» определилась с кандидатами на усиление позиции правого защитника

«Барселона» намерена укрепить позицию правого защитника в предстоящее зимнее трансферное окно.

По данным портала Mundo Deportivo, сине-гранатовые рассматривают в качестве усиления футболиста «Сельты» Оскара Мингесу и игрока «Баварии» Йозуа Киммиха, который по окончании нынешнего сезона может стать свободным агентом. Кроме того, 29-летний немец может сыграть и на позиции опорного полузащитника.

После четырех туров нового сезона ла лиги «Барселона» лидирует с 12 очками. В следующем матче каталонцы сыграют в гостях с «Жироной» 15 сентября.