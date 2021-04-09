«Барселона» огласила заявку на матч с «Реалом»
14:38
Тренерский штаб «Барселоны» огласил заявку на матч 30-го тура чемпионата Испании с «Реалом».
Вратари: Марк-Андре тер Штеген, Иньяки Пенья, Арнау Тенас.
Защитники: Серджино Дест, Жерар Пике, Рональд Араухо, Клеман Лангле, Жорди Альба, Самюэль Юмтити, Хуниор Фирпо, Оскар Мингеса.
Полузащитники: Серхио Бускетс, Миралем Пьянич, Рики Пуч, Сержи Роберто, Френки де Йонг, Илайш Мориба.
Нападающие: Педри, Антуан Гризманн, Лионель Месси, Мартин Брэйтуэйт, Тринкан, Усман Дембеле.
Матч «Реал» — «Барселона» пройдет в субботу, 10 апреля. Начало — в 22.00 по московскому времени. Игру покажет РЕН ТВ.
The squad for #ElClasico! pic.twitter.com/ntRWjsQfb2— FC Barcelona (@FCBarcelona) April 9, 2021
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