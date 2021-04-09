«Барселона» огласила заявку на матч с «Реалом»

Тренерский штаб «Барселоны» огласил заявку на матч 30-го тура чемпионата Испании с «Реалом».

Вратари: Марк-Андре тер Штеген, Иньяки Пенья, Арнау Тенас.

Защитники: Серджино Дест, Жерар Пике, Рональд Араухо, Клеман Лангле, Жорди Альба, Самюэль Юмтити, Хуниор Фирпо, Оскар Мингеса.

Полузащитники: Серхио Бускетс, Миралем Пьянич, Рики Пуч, Сержи Роберто, Френки де Йонг, Илайш Мориба.

Нападающие: Педри, Антуан Гризманн, Лионель Месси, Мартин Брэйтуэйт, Тринкан, Усман Дембеле.

Матч «Реал» — «Барселона» пройдет в субботу, 10 апреля. Начало — в 22.00 по московскому времени. Игру покажет РЕН ТВ.