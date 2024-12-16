«Барселона» одержала одну победу в последних шести матчах ла лиги

«Барселона» в матче 17-го тура чемпионата Испании на своем поле уступила «Леганесу» — 0:1.

Команда Ханса Флика в последних шести матчах ла лиги одержала одну победу, потерпев три поражения. Каталонцы с 38 очками расположились на первом месте в турнирной таблице, столько же у «Атлетико», у которого матч в запасе. Отставание «Реала» составляет одно очко.

В следующем матче «Барселона» 21 декабря дома сыграет с «Атлетико».