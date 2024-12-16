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Сегодня, 01:12

«Барселона» одержала одну победу в последних шести матчах ла лиги

Сергей Разин
корреспондент
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«Барселона» в матче 17-го тура чемпионата Испании на своем поле уступила «Леганесу» — 0:1.

Команда Ханса Флика в последних шести матчах ла лиги одержала одну победу, потерпев три поражения. Каталонцы с 38 очками расположились на первом месте в турнирной таблице, столько же у «Атлетико», у которого матч в запасе. Отставание «Реала» составляет одно очко.

В следующем матче «Барселона» 21 декабря дома сыграет с «Атлетико».

ФК Барселона
ФК Леганес
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«Барселона» уступила на своем поле «Леганесу»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 18 12 2 4 50-20 38
2
 Атлетико 17 11 5 1 31-11 38
3
 Реал 17 11 4 2 37-16 37
4
 Атлетик 18 9 6 3 27-16 33
5
 Мальорка 18 8 3 7 18-21 27
6
 Вильярреал 16 7 5 4 28-27 26
7
 Осасуна 17 6 7 4 22-25 25
8
 Р. Сосьедад 17 7 4 6 16-11 25
9
 Бетис 17 6 6 5 20-21 24
10
 Жирона 17 6 4 7 23-25 22
11
 Севилья 17 6 4 7 18-23 22
12
 Сельта 17 6 3 8 25-28 21
13
 Р. Вальекано 16 5 5 6 18-19 20
14
 Лас-Пальмас 17 5 4 8 22-27 19
15
 Леганес 17 4 6 7 15-23 18
16
 Хетафе 17 3 7 7 11-14 16
17
 Алавес 17 4 4 9 19-28 16
18
 Эспаньол 16 4 2 10 15-28 14
19
 Вальядолид 17 3 3 11 12-34 12
20
 Валенсия 15 2 4 9 13-23 10
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13.12 23:00
Вальядолид – Валенсия
 1 : 0
14.12 16:00
Эспаньол – Осасуна
 0 : 0
14.12 18:15
Мальорка – Жирона
 2 : 1
14.12 20:30
Севилья – Сельта
 1 : 0
14.12 23:00
Р. Вальекано – Реал
 3 : 3
15.12 16:00
Атлетико – Хетафе
 1 : 0
15.12 18:15
Алавес – Атлетик
 1 : 1
15.12 20:30
Р. Сосьедад – Лас-Пальмас
 0 : 0
15.12 20:30
Вильярреал – Бетис
 1 : 2
15.12 23:00
Барселона – Леганес
 0 : 1
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Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 16
Рафинья

Рафинья

Барселона

 11
Анте Будимир

Анте Будимир

Осасуна

 10
П
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 9
Рафинья

Рафинья

Барселона

 6
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 5
И К Ж
Ведат Муричи

Ведат Муричи

Мальорка

 14 2 1
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Хосе Луис Гарсия Пепелу

Валенсия

 13 1 5
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Унаи Лопес

Райо Вальекано

 14 1 5
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