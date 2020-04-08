«Барселона» оценивает Филиппе Коутинью в 90 миллионов евро

«Барселона» оценила полузащитника Филиппе Коутинью в 90 миллионов евро, сообщает Sport.es.

По информации источника, каталонский клуб готов расстаться с 27-летним бразильцем именно за эту сумму. Сообщается, что «сине-гранатовые» не намерены снижать цену, поскольку хотят избежать финансовых потерь. Коутинью интересуются несколько клубов АПЛ, которые хотят арендовать футболиста. «Барселона» готова отпустить игрока в аренду, но с условием обязательного последующего выкупа.

Сезон-2019/20 Коутинью проводит на правах аренды в «Баварии», которая имеет опцию его выкупа за 120 миллионов евро, однако немецкий клуб не планирует активировать эту опцию. Бразилец провел за команду из Мюнхена 32 матча, на его счету 9 голов и 8 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Коутинью в 70 миллионов евро.