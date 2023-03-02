«Барселона» обыгрывает «Реал» после первого тайма в матче 1/2 финала Кубка Испании

«Барселона» обыгрывает «Реал» после первого тайма первого матча 1/2 финала Кубка Испании — 1:0.

Единственный гол в свои ворота на 26-й минуте забил защитник мадридцев Эдер Милитао. Мяч был засчитан после вмешательства ВАР в эпизод.

За 15 минут до этого судьи не засчитали гол Карима Бензема из-за офсайда.

Матч «Реал» — «Барселона» проходит в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Ответная встреча состоится 5 апреля в Барселоне на «Камп Ноу».