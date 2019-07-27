"Барселона" обыграла "Виссел Кобе" Иньесты

"Барселона" в товарищеском матче обыграла "Виссел Кобе" со счетом 2:0. Дубль оформил Карлес Перес.

Напомним, что за "Виссел Кобе" выступают три экс-игрока "Барсы" - Андрес Иньеста, Давид Вилья и Томас Фермален. О переходе последнего в японский клуб стало известно сегодня.

Иньеста провел на поле весь первый тайм.

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"Виссел Кобе" - "Барселона" - 0:2 (0:0)

Голы: Перес, 59 (0:1). Перес, 86 (0:2).

"Барселона": тер Штеген (Нету, 46), Жорди Альба (Юмтити, 46), Лангле (Хайме, 46), Семеду (Сержи Роберто, 46), Араухо (Тодибо, 46), Ракитич (Перес, 46), Кольядо (Малком, 46), Пуч (де Йонг, 46), С.Бускетс (Аленья, 46), Рафинья (Мончу, 54), Гризманн (Дембеле, 46).

27 июля. Кобе. Стадион "Ноевир".