«Барселона» обыграла «Вильярреал», Месси отметился результативной передачей

«Барселона» дома обыграла «Вильярреал» в матче 6-го тура чемпионата Испании — 2:1. В составе хозяев отличились Антуан Гризманн и Артур. Капитан каталонцев Лионель Месси отметился результативной передачей, в перерыве он был заменен.

Чемпионат Испании. Лига 1

6-й тур

«Барселона» — «Вильярреал» — 2:1 (2:1)

Голы: Гризманн, 6 (1:0). Артур, 15 (2:0). Касорла, 44 (2:1).

«Барселона»: тер Штеген, Семеду, Пике, Лангле, Фирпо, Бускетс, Артур, Сержи Роберто (де Йонг, 63), Месси (Дембеле, 46), Суарес (Фати, 78), Гризманн.

«Вильярреал»: Серхио Асенхо, Пенья, Альбиоль, Пау Торрес, Кинтилья, Чиквуэзе, Замбо, Иборра, Касорла (Бакка, 77), Онтиверос (Токо-Экамби, 57), Морено (Мойсес Гомес, 68).

Предупреждения: Сержи Роберто, 26. Гризманн, 47. Замбо, 72. Альбиоль, 81. Фирпо, 82. Бускетс, 90.

Судья: Де Бургос Бенгоэчеа (Испания).

24 сентября. Барселона. Стадион «Камп Ноу»

Барселона — Вильярреал

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