"Барселона" обыграла "Вальядолид", несмотря на нереализованный пенальти Месси

"Барселона" переиграла "Вальядолид" в матче 24-го тура чемпионата Испании (1:0). Единственный мяч с пенальти забил Лионель Месси. Также в концовке встречи он не реализовал пенальти.

Чемпионат Испании

24-й тур

"Барселона" - "Вальядолид" - 1:0 (1:0)

Гол: Месси, 43 - с пенальти.

Нереализованный пенальти: Месси, 85 (вратарь)

"Барселона": тер Штеген, Сержи Роберто, Пике, Фермален, Жорди Альба, Видаль, Бускетс, Аленья (Ракитич, 76), Месси, Дембеле (Коутинью, 70), Боатенг (Суарес, 60).

"Вальядолид": Масип, Фернандес, Кико Оливас, Калеро, Антоньито, Мичел, Ануар, Верде (Вилья, 67. Пласа, 76), Начо Мартинес, Гвардьола, Энес Унал (Кеко, 79).

Предупреждения: Энес Унал, 11. Ануар, 34. Месси, 67. Мичел, 70.

Судья: Мартинес Мунуэра.

16 февраля. Барселона. Стадион "Ноу Камп".