"Барселона" обыграла "Севилью" благодаря хет-трику Месси

"Барселона" одержала волевую победу над "Севильей" в матче 25-го тура чемпионата Испании (4:2). Хет-триком отметился форвард каталонского клуба Лионель Месси, еще один гол забил нападающий Луис Суарес. У красно-белых отличились форвард Хесус Навас и защитник Габриэль Меркадо.

Экс-спартаковец Квинси Промес провел на поле 90 минут - он начал первую голевую атаку "Севильи", перехватив пас Месси.

Чемпионат Испании

Лига 1

25-й тур

"Севилья" - "Барселона" - 2:4 (2:1)

Голы: Хесус Навас, 22 (1:0). Месси, 26 (1:1). Меркадо, 42 (2:1). Месси, 67 (2:2). Месси, 85 (2:3). Суарес, 90+3 (2:4).

"Севилья": Вацлик, Гомес, Кьер, Меркадо (Васкес, 51), Вебер (Амаду, 58), Сарабия, Банега, Рог (Меса, 62), Хесус Навас, Промес, Бен Йеддер.

"Барселона": тер Штеген, Семеду (Сержи Роберто, 46), Пике, Юмтити, Жорди Альба, Видаль (Дембеле, 46), Бускетс, Ракитич, Месси, Суарес, Коутинью (Аленья, 78).

Предупреждения: Пике, 38. Рог, 49. Вебер, 57. Васкес, 70. Кьер, 80. Сарабия, 82. Меса, 90.

Судья: Матеу Лаос.

23 февраля. Севилья. Стадион "Рамон Санчес Писхуан".

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