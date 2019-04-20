"Барселона" обыграла "Реал Сосьедад" и вернула 9-очковый отрыв от "Атлетико"

"Барселона" обыграла "Реал Сосьедад" в матче 33-го тура чемпионата Испании - 2:1. Каталонцы продолжают идти на первом месте в таблице, опережая в таблице "Атлетико" на 9 очков.

Чемпионат Испании

Лига 1

33-й тур

"Барселона" - "Реал Сосьедад" - 2:1 (1:0)

Голы: Лангле, 45 (1:0). Хуанми, 62 (1:1). Жорди Альба, 64 (2:1).

"Барселона": тер Штеген, Семеду, Пике, Лангле, Жорди Альба, Ракитич, Артур (Бускетс, 56), Видаль (Сержи Роберто, 90), Суарес, Месси, Дембеле (Коутинью, 72).

"Реал Сосьедад": Рульи, Сальдуа, Льоренте (Рамирес, 87), Виллиан Жозе, Субельдия (Сангальи, 54), Пардо, Мерино, Элустондо, Хуанми (Барренечеа, 87), Оярсабаль, Айен Муньос.

Предупреждение: Мерино, 15.

Судья: Гонсалес Фуэртес.

20 апреля. Барселона. Стадион "Камп Ноу".