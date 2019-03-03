"Барселона" обыграла "Реал" на "Сантьяго Бернабеу" и оторвалась в ла лиге на 12 очков

"Барселона" победила "Реал" в выездном матче 26-го тура чемпионата Испании - 1:0. Единственный мяч в первом тайме провел Иван Ракитич.

Каталонский клуб упрочил лидерство в таблице ла лиги, увеличив отрыв от "Королевского клуба" до 12 очков - 60 против 48. Между ними расположился "Атлетико", на счету которого 50 очков и на одну проведенную игру меньше.

Напомним, что это третье класико за последний месяц. 6 и 27 февраля клубы встречались в 1/2 финала Кубка Испании, "Барса" победила по сумме двух встреч - 1:1, 3:0.

В чемпионате Испании "Реал" не может обыграть принципиального соперника уже шесть матчей подряд (2 ничьи, 4 поражения). Последняя победа мадридцев в ла лиге состоялась 2 апреля 2016 года.

Чемпионат Испании

Ла лига

26-й тур

"Реал" - "Барселона" - 0:1 (0:1)

Гол: Ракитич, 26.

"Реал": Куртуа, Карвахаль, Варан, Серхио Рамос, Регилон, Модрич, Каземиру (Иско, 76), Кроос (Вальверде, 55), Бэйл (Асенсио, 61), Бензема, Винисиус Жуниор.

"Барселона": тер Штеген, Сержи Роберто, Лангле, Пике, Жорди Альба, Ракитич, Бускетс (Семеду, 90+2), Артур (Видаль, 71), Месси, Суарес, Дембеле (Коутинью, 78).

Предупреждения: Бускетс, 2. Серхио Рамос, 61. Лангле, 63. Асенсио, 82. Карвахаль, 89.

Судья: Ундиано Мальенко.

2 марта. Мадрид. Стадион "Сантьяго Бернабеу".