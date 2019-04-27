"Барселона" выиграла у "Леванте" (1:0) в матче 35-го тура чемпионата Испании. Благодаря этому команда досрочно оформила чемпионский титул.

Единственный мяч на 62-й минуте забил Лионель Месси. "Барса" набрала 83 очка и стала недосягаемой для преследователей. Идущий вторым "Атлетико" имеет 74 очка и по дополнительным показателям уступает каталонцам. "Леванте" на 15-м месте - 37 очков.

Для "Барсы" это 26-й чемпионский титул в истории и второй подряд. В следующем туре "Барселона" на выезде сыграет с "Сельтой", а "Леванте" примет "Райо Вальекано".

Чемпионат Испании

Ла лига

35-й тур

"Барселона" - "Леванте" - 1:0 (0:0)

Гол: Месси, 62.

"Барселона": тер Штеген, Семеду, Пике, Лангле, Жорди Альба, Видаль, Ракитич, Артур (Бускетс, 73), Дембеле (Сержи Роберто, 84), Суарес, Коутинью (Месси, 46).

"Леванте": Фернандес, Коке, Везу, Пьер, Луна, Хасон, Вукчевич (Барди, 65), Кампанья, Рочина (Рохер, 84), Саймон (Моралес, 46), Майораль.

Предупреждения: Ракитич, 14. Рочина, 56. Везу, 58. Пике, 70. Семеду, 77. Коке, 83. Бускетс, 90+1.

Судья: Де Бургос Бенгоэчеа.

27 апреля. Барселона. Стадион "Камп Ноу".

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