«Барселона» обыграла «Хетафе»

«Барселона» в матче 24-го тура чемпионата Испании обыграла «Хетафе» со счетом 2:1. Голы у каталонцев забили Антуан Гризманн и Серхи Роберто.

«Барселона» занимает второе место в таблице, догнав по очкам «Реал», у которого игра в запасе. «Хетафе» — третий.

Чемпионат Испании

Лига 1

24-й тур

«Барселона» — «Хетафе» — 2:1 (2:0)

Голы: Гризманн, 33 (1:0). Сержи Роберто, 39 (2:0). Анхель, 66 (2:1).

«Барселона»: тер Штеген, Пике, Жорди Альба (Фирпо, 22), Юмтити, Бускетс, Сержи Роберто, де Йонг, Артур (Ракитич, 75), Месси, Гризманн, Фати (Видаль, 85).

«Хетафе»: Сория, Эчейта, Ньом, Даконам, Оливера (Кенеди, 52), Кукурелья, Максимович, Арамбарри, Этебо (Ндиай, 67), Хорхе Молина (Анхель, 52), Мата.

Предупреждения: Юмтити, 49. Мата, 73. Фирпо, 82. Фати, 85. Кенеди, 89.

Судья: Куадра Фернандес (Испания).

15 февраля. Барселона. Стадион «Камп Ноу».