"Барселона" обыграла "Атлетико". 11 очков – отрыв каталонцев от второго места

"Барселона" одержала победу над "Атлетико" (2:0) в матче 31-го тура чемпионата Испании. В составе победителей по разу отличились нападающие Луис Суарес и Лионель Месси.

"Барселона" набирает 73 очка в турнирной таблице чемпионата Испании. "Атлетико" с 62 баллами осталась на второй строчке.

Чемпионат Испании. Лига 1

31-й тур

"Барселона" – "Атлетико" – 2:0 (0:0)

Голы: Суарес, 85 (1:0). Месси, 86 (2:0).

"Барселона": тер Штеген, Сержи Роберто (Семеду, 84), Пике, Лангле, Жорди Альба, Ракитич, Бускетс, Артур (Малком, 63), Месси, Суарес, Коутинью (Аленья, 80).

"Атлетико": Облак, Ариас (Корреа, 35), Годин, Хименес, Филипе Луис (Мората, 58), Сауль, Партей, Эрнандес (Хуанфран, 88), Коке, Гризманн, Диегу Коста.

Предупреждения: Партей, 27. Хименес, 28. Годин, 29. Сауль, 71. Пике, 74. Лангле, 78. Суарес, 86.

Удаление: Диегу Коста, 28.

Судья: Хиль Мансано (Испания).

6 апреля. Барселона. Стадион "Ноу Камп".

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