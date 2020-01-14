«Барселона» объявила об увольнении Вальверде

«Барселона» на своем официальном сайте объявила об увольнении главного тренера команды Эрнесто Вальверде. Стороны договорились о расторжении контракта.

В понедельник 55-летний специалист провел встречу с руководством клуба, на которой тренеру объявили об увольнении. По данным испанских СМИ, Вальверде уже забрал свои вещи с базы, а во вторник попрощается с игроками и персоналом.

Вальверде тренировал сине-гранатовых с мая 2017 года. Под его руководством команда дважды выиграла чемпионат Испании, по разу Кубок и Суперкубок страны. В этом сезоне после 19 туров каталонцы лидируют в турнирной таблице ла лиги с 40 очками.

Основным кандидатом на пост считается 61-летний экс-тренер «Бетиса» Кике Сетьен.