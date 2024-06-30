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Сегодня, 15:47

«Барселона» объявила об уходе защитника Маркоса Алонсо

Алина Савинова
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«Барселона» рассталась с защитником Маркосом Алонсо, сообщает пресс-служба сине-гранатовых.

У 33-летнего футболиста истек контракт с каталонским клубом. Он был рассчитан до 30 июня 2024 года.

Защитник выступал за «Барселону» с сентября 2022 года. В минувшем сезоне он провел за команду 8 матчей, не отметившись результативными действиями.

Алонсо является воспитанником «Реала», в системе которого он находился с 1999 по 2010 год. Также футболист играл в таких клубах, как «Болтон Уондерерс», «Фиорентина» и «Сандерленд».

Маркос Алонсо
Футбол
ФК Барселона
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