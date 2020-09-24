«Барселона» объявила об уходе Суареса

«Барселона» объявила в Twitter о проведении прощальной пресс-конференции нападающего Луиса Суареса. Мероприятие состоится в четверг на «Камп Ноу».

«Спасибо, Луис Суарес, за эти шесть лет!» — говорится в сообщении.

Thank you, @LuisSuarez9, for the last six years!



? His farewell press conference will be held at 12:30pm CEST on Thursday at Camp Nou.



? Watch LIVE on Bar?a TV+ https://t.co/aPaPrC5WWA — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 23, 2020

Суарес выступал за «Барселону» с 2014 года. Вместе с каталонцами он по четыре раза выигрывал чемпионат и Кубок Испании, по одному разу побеждал в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира. В прошлом сезоне форвард провел 36 игр на клубном уровне, забил 21 мяч и сделал 12 результативных передач.