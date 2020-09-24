«Барселона» объявила об уходе Суареса
01:10
«Барселона» объявила в Twitter о проведении прощальной пресс-конференции нападающего Луиса Суареса. Мероприятие состоится в четверг на «Камп Ноу».
«Спасибо, Луис Суарес, за эти шесть лет!» — говорится в сообщении.
Суарес выступал за «Барселону» с 2014 года. Вместе с каталонцами он по четыре раза выигрывал чемпионат и Кубок Испании, по одному разу побеждал в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира. В прошлом сезоне форвард провел 36 игр на клубном уровне, забил 21 мяч и сделал 12 результативных передач.
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