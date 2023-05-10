«Барселона» объявила об уходе Бускетса
Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс покинет каталонский клуб по окончании сезона, сообщает пресс-служба сине-гранатовых.
Бускетс является воспитанником и действующим капитаном «Барселоны».
Испанский хавбек находился в структуре клуба с 2005 года, сыграв за первую команду 713 матчей.
В текущем сезоне Бускетс провел 39 матчей во всех турнирах и отдал 4 голевые передачи.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|33
|26
|4
|3
|60-11
|82
|
2
|Атлетико
|33
|21
|6
|6
|60-26
|69
|
3
|Реал
|33
|21
|5
|7
|69-32
|68
|
4
|Р. Сосьедад
|33
|18
|7
|8
|43-29
|61
|
5
|Вильярреал
|33
|16
|6
|11
|47-34
|54
|
6
|Бетис
|33
|15
|7
|11
|40-37
|52
|
7
|Жирона
|33
|13
|8
|12
|52-46
|47
|
8
|Атлетик
|33
|13
|8
|12
|43-33
|47
|
9
|Р. Вальекано
|33
|12
|10
|11
|40-42
|46
|
10
|Осасуна
|33
|12
|8
|13
|29-35
|44
|
11
|Севилья
|33
|12
|8
|13
|41-49
|44
|
12
|Мальорка
|33
|11
|8
|14
|32-37
|41
|
13
|Сельта
|33
|10
|9
|14
|38-46
|39
|
14
|Альмерия
|33
|10
|6
|17
|42-58
|36
|
15
|Кадис
|33
|8
|11
|14
|26-49
|35
|
16
|Вальядолид
|33
|10
|5
|18
|30-57
|35
|
17
|Валенсия
|33
|9
|7
|17
|36-40
|34
|
18
|Хетафе
|33
|8
|10
|15
|30-42
|34
|
19
|Эспаньол
|33
|7
|10
|16
|40-56
|31
|
20
|Эльче
|33
|3
|7
|23
|25-64
|16
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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22 тур
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|12.05
|22:00
|
Мальорка – Кадис
|- : -
|13.05
|15:00
|
Р. Сосьедад – Жирона
|- : -
|13.05
|17:15
|
Осасуна – Альмерия
|- : -
|13.05
|19:30
|
Вильярреал – Атлетик
|- : -
|13.05
|22:00
|
Реал – Хетафе
|- : -
|14.05
|15:00
|
Сельта – Валенсия
|- : -
|14.05
|17:15
|
Эльче – Атлетико
|- : -
|14.05
|19:30
|
Вальядолид – Севилья
|- : -
|14.05
|22:00
|
Эспаньол – Барселона
|- : -
|15.05
|22:00
|
Бетис – Р. Вальекано
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|19
|
|
Карим Бензема
Реал
|17
|
|
Хосе Луис Санмартин Хоселу
Эспаньол
|14
|П
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|12
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|10
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Исаак Карселeн
Кадис
|22
|3
|3
|
|
Луис Фелипе
Бетис
|20
|3
|2
|
|
Флориан Лежен
Райо Вальекано
|29
|2
|4
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