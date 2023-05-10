«Барселона» объявила об уходе Бускетса

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс покинет каталонский клуб по окончании сезона, сообщает пресс-служба сине-гранатовых.

Бускетс является воспитанником и действующим капитаном «Барселоны».

Испанский хавбек находился в структуре клуба с 2005 года, сыграв за первую команду 713 матчей.

В текущем сезоне Бускетс провел 39 матчей во всех турнирах и отдал 4 голевые передачи.