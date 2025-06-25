«Барселона» объявила о возвращении на стадион «Камп Ноу»

«Барселона» подтвердила, что возвращается на арену «Камп Ноу».

Отмечается, что реконструкция стадиона почти завершилась. Вероятнее всего, сине-гранатовые проведут первый матч на обновленной арене 10 августа против итальянского «Комо» в рамках Кубка Жоана Гампера.

Клуб планирует проводить первые домашние матчи с ограниченной посещаемостью, а в перерывах между играми продолжатся работы по реконструкции стадиона.

Последние два сезона каталонская команда играла на Олимпийском стадионе имени Луиса Компаниса.