«Барселона» объявила о подписании контракта с Войцехом Щенсны
«Барселона» объявила о подписании контракта с польским голкипером Войцехом Щенсны.
Контракт 34-летнего футболиста с сине-гранатовыми заключен на один год.
В августе поляк завершил карьеру после ухода из «Ювентуса», однако решил возобновить выступления и принять приглашение «Барселоны», которая потеряла основного голкипера Марка-Андре тер Штегена из-за травмы.
Ранее в карьере Щенсны защищал цвета «Арсенала», «Брентфорда» и «Ромы».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|8
|7
|0
|1
|25-9
|21
|
2
|Реал
|8
|5
|3
|0
|17-6
|18
|
3
|Вильярреал
|8
|5
|2
|1
|17-15
|17
|
4
|Атлетико
|8
|4
|4
|0
|12-4
|16
|
5
|Осасуна
|8
|4
|2
|2
|12-13
|14
|
6
|Атлетик
|8
|4
|2
|2
|12-8
|14
|
7
|Мальорка
|8
|4
|2
|2
|8-6
|14
|
8
|Бетис
|8
|3
|3
|2
|8-7
|12
|
9
|Сельта
|8
|3
|1
|4
|15-15
|10
|
10
|Р. Вальекано
|8
|2
|4
|2
|9-8
|10
|
11
|Алавес
|8
|3
|1
|4
|11-12
|10
|
12
|Жирона
|8
|2
|3
|3
|9-11
|9
|
13
|Севилья
|8
|2
|3
|3
|8-10
|9
|
14
|Р. Сосьедад
|8
|2
|2
|4
|6-7
|8
|
15
|Хетафе
|8
|1
|4
|3
|5-6
|7
|
16
|Леганес
|8
|1
|4
|3
|5-9
|7
|
17
|Эспаньол
|8
|2
|1
|5
|7-12
|7
|
18
|Валенсия
|8
|1
|2
|5
|5-13
|5
|
19
|Вальядолид
|8
|1
|2
|5
|4-17
|5
|
20
|Лас-Пальмас
|8
|0
|3
|5
|9-16
|3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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9 тур
10 тур
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13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|4.10
|22:00
|
Леганес – Валенсия
|- : -
|5.10
|15:00
|
Эспаньол – Мальорка
|- : -
|5.10
|17:15
|
Хетафе – Осасуна
|- : -
|5.10
|19:30
|
Лас-Пальмас – Сельта
|- : -
|5.10
|19:30
|
Вальядолид – Р. Вальекано
|- : -
|5.10
|22:00
|
Реал – Вильярреал
|- : -
|6.10
|15:00
|
Жирона – Атлетик
|- : -
|6.10
|17:15
|
Алавес – Барселона
|- : -
|6.10
|19:30
|
Севилья – Бетис
|- : -
|6.10
|22:00
|
Р. Сосьедад – Атлетико
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|7
|
|
Айосе Перес
Вильярреал
|6
|
|
Джовани Ло Сельсо
Бетис
|5
|П
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|5
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|5
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Микель Хаурехисар
Атлетик
|5
|1
|2
|
|
Ньигес Сауль
Севилья
|4
|1
|1
|
|
Марио Мартин
Вальядолид
|5
|1
|1
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