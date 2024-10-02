«Барселона» объявила о подписании контракта с Войцехом Щенсны

«Барселона» объявила о подписании контракта с польским голкипером Войцехом Щенсны.

Контракт 34-летнего футболиста с сине-гранатовыми заключен на один год.

В августе поляк завершил карьеру после ухода из «Ювентуса», однако решил возобновить выступления и принять приглашение «Барселоны», которая потеряла основного голкипера Марка-Андре тер Штегена из-за травмы.

Ранее в карьере Щенсны защищал цвета «Арсенала», «Брентфорда» и «Ромы».