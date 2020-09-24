Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

«Барселона» объявила о переходе Суареса в «Атлетико»

01:10
Луиc Суарес. Фото Instagram
Луиc Суарес. Фото Instagram
Теги:

«Барселона» объявила о переходе нападающего Луиса Суареса в «Атлетико». Мадридский клуб заплатит за 33-летнего уругвайца компенсацию в 6 миллионов евро.

«Спасибо, Луис Суарес, за эти шесть лет!» — говорится в сообщении.

Каталонцы также сообщили о проведении прощальной пресс-конференции Суареса. Мероприятие состоится в четверг на «Камп Ноу».

Суарес выступал за «Барселону» с 2014 года. Вместе с каталонцами он по четыре раза выигрывал чемпионат и Кубок Испании, по одному разу побеждал в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира. В прошлом сезоне форвард провел 36 игр на клубном уровне, забил 21 мяч и сделал 12 результативных передач.

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
5
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир