«Барселона» объявила о переходе Ольмо из «Лейпцига»
Полузащитник Дани Ольмо стал игроком «Барселоны», сообщается на официальном сайте каталонской команды.
Соглашение 26-летнего хавбека с сине-гранатовыми рассчитано до лета 2030 года.
Ранее футболист выступал за «Лейпциг». По информации СМИ, немецкий клуб получит за испанца 55 миллионов евро плюс 7 миллионов в качестве дополнительных выплат.
В прошлом сезоне хавбек в 25 матчах за «Лейпциг» во всех турнирах забил 8 голов и сделал 3 голевые передачи. На Евро-2024 он забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи в 6 встречах.
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|0
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13
|Сельта
|0
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|0
|0-0
|0
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14
|Севилья
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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15
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Лас-Пальмас
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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17
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Леганес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Вальядолид
|0
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20
|Эспаньол
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|15.08
|20:00
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Атлетик – Хетафе
|- : -
|15.08
|22:30
|
Бетис – Жирона
|- : -
|16.08
|20:00
|
Сельта – Алавес
|- : -
|16.08
|22:30
|
Лас-Пальмас – Севилья
|- : -
|17.08
|20:00
|
Осасуна – Леганес
|- : -
|17.08
|22:30
|
Валенсия – Барселона
|- : -
|18.08
|20:00
|
Р. Сосьедад – Р. Вальекано
|- : -
|18.08
|22:30
|
Мальорка – Реал
|- : -
|19.08
|20:00
|
Вальядолид – Эспаньол
|- : -
|19.08
|22:30
|
Вильярреал – Атлетико
|- : -
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