«Барселона» объявила о переходе Ольмо из «Лейпцига»

Полузащитник Дани Ольмо стал игроком «Барселоны», сообщается на официальном сайте каталонской команды.

Соглашение 26-летнего хавбека с сине-гранатовыми рассчитано до лета 2030 года.

Ранее футболист выступал за «Лейпциг». По информации СМИ, немецкий клуб получит за испанца 55 миллионов евро плюс 7 миллионов в качестве дополнительных выплат.

В прошлом сезоне хавбек в 25 матчах за «Лейпциг» во всех турнирах забил 8 голов и сделал 3 голевые передачи. На Евро-2024 он забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи в 6 встречах.