"Барселона" объявила о переходе Гризманна, отступные - 800 миллионов евро

"Барселона" в своем официальном Twitter объявила о переходе нападающего Антуана Гризманна. Сине-гранатовые выплатили 120 миллионов евро отступных за 28-летнего француза.

Контракт с Гризманном рассчитан на 5 лет (до 30 июня 2024 года), отступные за игрока составляют 800 миллионов евро.

You were waiting for this. pic.twitter.com/vVR0Prmy0b — FC Barcelona (@FCBarcelona) 12 июля 2019 г.

В минувшем сезоне Гризманн выступал за "Атлетико". Он провел 47 матчей в составе мадридского клуба, забил 21 гол и отдал 10 результативных передач.

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