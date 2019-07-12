16:13 | Футбол — Испания

"Барселона" объявила о переходе Гризманна, отступные - 800 миллионов евро

2
Обсудить

"Барселона" в своем официальном Twitter объявила о переходе нападающего Антуана Гризманна. Сине-гранатовые выплатили 120 миллионов евро отступных за 28-летнего француза. 

Контракт с Гризманном рассчитан на 5 лет (до 30 июня 2024 года), отступные за игрока составляют 800 миллионов евро. 

В минувшем сезоне Гризманн выступал за "Атлетико". Он провел 47 матчей в составе мадридского клуба, забил 21 гол и отдал 10 результативных передач. 

Все о чемпионате Испании - здесь

2
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ