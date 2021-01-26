«Барселона» объявила о новой дате выборов президента клуба
Совет директоров «Барселоны» объявил, что выборы президента клуба пройдут 7 марта 2021 года. Изначально они должны были пройти 24 января, но их перенесли из-за пандемии коронавируса.
Избирательная компания продлится до 5 марта. 6 марта станет днем «тишины». Для участия в выборах зарегистрированы три кандидата: Жоан Лапорта, Виктор Фонт и Тони Фрейша.
Выборы пройдут в соответствии с положениями и инструкциями органов здравоохранения для защиты здоровья и обеспечения безопасности избирателей. Люди смогут голосовать как в специальных избирательных пунктах, так и при помощи почты.
Последним президентом сине-гранатовых был Жозеп Мария Бартомеу (2014 — октябрь 2020). Карлес Тускес временно исполняет обязанности главы клуба.
?? Despr?s d'haver-se vist en l'obligaci? d'ajornar la data inicialment fixada per a la seva celebraci? a causa de la Covid-19, la Comissi? Gestora ha acordat convocar eleccions a la Junta Directiva per al 7 de mar?, des de les 09 fins les 21h a les diverses seus electorals pic.twitter.com/mymzMUkCXk— FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) January 26, 2021
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