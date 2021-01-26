«Барселона» объявила о новой дате выборов президента клуба

Совет директоров «Барселоны» объявил, что выборы президента клуба пройдут 7 марта 2021 года. Изначально они должны были пройти 24 января, но их перенесли из-за пандемии коронавируса.

Избирательная компания продлится до 5 марта. 6 марта станет днем «тишины». Для участия в выборах зарегистрированы три кандидата: Жоан Лапорта, Виктор Фонт и Тони Фрейша.

Выборы пройдут в соответствии с положениями и инструкциями органов здравоохранения для защиты здоровья и обеспечения безопасности избирателей. Люди смогут голосовать как в специальных избирательных пунктах, так и при помощи почты.

Последним президентом сине-гранатовых был Жозеп Мария Бартомеу (2014 — октябрь 2020). Карлес Тускес временно исполняет обязанности главы клуба.