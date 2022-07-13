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Сегодня, 14:20

«Барселона» объявила о договоренности с «Лидсом» по трансферу Рафиньи

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Рафинья.
Фото Reuters

«Барселона» объявила о принципиальной договоренности по трансферу нападающего «Лидса» Рафиньи.

Для завершения сделки 25-летнему бразильцу осталось лишь пройти медицинское обследование.

Сумма трансфера и срок контракта с игроком не уточняются. Ранее сообщалось, что «Барселона» заплатит за футболиста 58 миллионов евро, с учетом бонусов сумма может вырасти до 67 миллионов евро. Личный контракт игрока должен быть рассчитан до 2027 года.

В сезоне-2021/22 Рафинья забил 11 голов и сделал 3 результативных передачи в 36 матчах за «Лидс». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 45 миллионов евро.

Источник: https://www.fcbarcelona.com/en/football/first-team/news/2676187/agreement-in-principle-to-sign-raphinha
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