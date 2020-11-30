«Барселона» объявила дату выборов президента
30 ноября 2020, 22:58
Выборы президента «Барселоны» пройдут 24 января 2021 года, сообщает официальный сайт клуба. Сбор подписей пройдет в период с 23 декабря по 11 января. Всего будет оборудовано 10 участков для сбора подписей, включая «Ноу Камп».
14 декабря состоится заседание управляющей комиссии, которая утвердит процедуру выборов, 16 декабря о них будет официально объявлено.
С 15 по 22 января будет проходить избирательная кампания.
Пост президента остается вакантным после ухода Жозепа Бартомеу.
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