«Барселона» объявила дату выборов президента

Выборы президента «Барселоны» пройдут 24 января 2021 года, сообщает официальный сайт клуба. Сбор подписей пройдет в период с 23 декабря по 11 января. Всего будет оборудовано 10 участков для сбора подписей, включая «Ноу Камп».

14 декабря состоится заседание управляющей комиссии, которая утвердит процедуру выборов, 16 декабря о них будет официально объявлено.

С 15 по 22 января будет проходить избирательная кампания.

Пост президента остается вакантным после ухода Жозепа Бартомеу.