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27 марта, 22:52

«Барселона» объявила, что Рафинья пропустит пять недель из-за травмы

Руслан Минаев

«Барселона» опубликовала заявление о состоянии здоровья нападающего Рафиньи.

Форвард получил повреждение в товарищеском матче между сборными Бразилии и Франции (1:2). Он был заменен в перерыве.

«Рафинья получил травму подколенного сухожилия, что подтвердили медицинские обследования, проведенные Бразильской футбольной конфедерацией (CBF) после дискомфорта, который он испытывал во время матча Бразилия — Франция. Рафинья вернулся в Барселону для начала необходимого лечения. Предполагаемый срок восстановления составляет пять недель», — говорится в заявлении «Барселоны» в соцсети X.

Мало Гюсто и&nbsp;Винисиус Жуниор.Луис Энрике затмил Винисиуса и Рафинью в матче с Францией — сделал голевую. Правда, Бразилии это не помогло

29-летний бразилец в сезоне-2025/26 провел 31 матч, забил 19 голов и сделал 8 результативных передач.

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Рафинья (Рафаэль Диас, ФК «Барселона»)
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1
 Барселона 0 0 0 0 0-0 0
2
 Реал 0 0 0 0 0-0 0
3
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
4
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
5
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
6
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
7
 Хетафе 0 0 0 0 0-0 0
8
 Р. Вальекано 0 0 0 0 0-0 0
9
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
10
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
11
 Эспаньол 0 0 0 0 0-0 0
12
 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
13
 Севилья 0 0 0 0 0-0 0
14
 Алавес 0 0 0 0 0-0 0
15
 Эльче 0 0 0 0 0-0 0
16
 Леванте 0 0 0 0 0-0 0
17
 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
18
 Расинг 0 0 0 0 0-0 0
19
 Депортиво 0 0 0 0 0-0 0
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16.08 00:00 Алавес – Хетафе - : -
16.08 00:00 Атлетико – Малага - : -
16.08 00:00 Барселона – Атлетик - : -
16.08 00:00 Сельта – Осасуна - : -
16.08 00:00 Депортиво – Эльче - : -
16.08 00:00 Эспаньол – Леванте - : -
16.08 00:00 Расинг – Вильярреал - : -
16.08 00:00 Реал – Р. Сосьедад - : -
16.08 00:00 Севилья – Р. Вальекано - : -
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