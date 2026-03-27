«Барселона» объявила, что Рафинья пропустит пять недель из-за травмы
«Барселона» опубликовала заявление о состоянии здоровья нападающего Рафиньи.
Форвард получил повреждение в товарищеском матче между сборными Бразилии и Франции (1:2). Он был заменен в перерыве.
«Рафинья получил травму подколенного сухожилия, что подтвердили медицинские обследования, проведенные Бразильской футбольной конфедерацией (CBF) после дискомфорта, который он испытывал во время матча Бразилия — Франция. Рафинья вернулся в Барселону для начала необходимого лечения. Предполагаемый срок восстановления составляет пять недель», — говорится в заявлении «Барселоны» в соцсети X.
29-летний бразилец в сезоне-2025/26 провел 31 матч, забил 19 голов и сделал 8 результативных передач.
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12
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13
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|0
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14
|Алавес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Эльче
|0
|0
|0
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|0
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16
|Леванте
|0
|0
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|0-0
|0
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17
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Расинг
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Депортиво
|0
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|Алавес – Хетафе
|- : -
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|Атлетико – Малага
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|16.08
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|Барселона – Атлетик
|- : -
|16.08
|00:00
|Сельта – Осасуна
|- : -
|16.08
|00:00
|Депортиво – Эльче
|- : -
|16.08
|00:00
|Эспаньол – Леванте
|- : -
|16.08
|00:00
|Расинг – Вильярреал
|- : -
|16.08
|00:00
|Реал – Р. Сосьедад
|- : -
|16.08
|00:00
|Севилья – Р. Вальекано
|- : -
|16.08
|00:00
|Валенсия – Бетис
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