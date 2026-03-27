«Барселона» объявила, что Рафинья пропустит пять недель из-за травмы

«Барселона» опубликовала заявление о состоянии здоровья нападающего Рафиньи.

Форвард получил повреждение в товарищеском матче между сборными Бразилии и Франции (1:2). Он был заменен в перерыве.

«Рафинья получил травму подколенного сухожилия, что подтвердили медицинские обследования, проведенные Бразильской футбольной конфедерацией (CBF) после дискомфорта, который он испытывал во время матча Бразилия — Франция. Рафинья вернулся в Барселону для начала необходимого лечения. Предполагаемый срок восстановления составляет пять недель», — говорится в заявлении «Барселоны» в соцсети X.

29-летний бразилец в сезоне-2025/26 провел 31 матч, забил 19 голов и сделал 8 результативных передач.