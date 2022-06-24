«Барселона» связывалась с Суаресом по поводу возможного перехода летом

«Барселона» общалась с нападающим Луисом Суаресом по поводу возможного перехода во время летнего трансферного окна, сообщает Diario Sport.

По информации источника, каталонский клуб связался с 35-летним уругвайцем, чтобы обсудить возможное возвращение.

При этом «Барселона» дала понять нападающему, что он является резервным вариантом. Каталонцы попросили его подождать до августа, так как главная цель клуба — нападающий «Баварии» Роберт Левандовски.

Отмечается, что нападающий поблагодарил «Барсу» за предложение, но отказался, так как не хочет ждать так долго, рискуя потерять возможность перейти в один из этих клубов. У него есть предложения от «Вильярреала», «Севильи» и «Ривер Плейта».

В прошедшем сезоне Суарес забил 13 мячей и отдал две передачи в 45 матчах за «Атлетико» во всех турнирах.