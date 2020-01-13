«Барселона» обратила внимание на Карлоса Велу

«Барселона» обратила внимание на нападающего «Лос-Анджелеса» Карлоса Велу. Испанский клуб ищет замену форварду Луису Суаресу, который из-за травмы выбыл до конца сезона, сообщает Marca.

30-летний мексиканец выступает в МЛС с 2018 года. В прошедшем сезоне Вела был признан самым ценным игроком чемпионата МЛС. Он установил сразу два рекорда лиги: по количеству голов за сезон (34) и по количеству очков по системе «гол+пас» (49).