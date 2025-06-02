«Барселона» не заинтересована в приобретении Дьекереша

Спортивный директор «Барселоны» Деку заявил, что клуб не рассматривает подписание форварда «Спортинга» Виктора Дьокереша, сообщает A Bola.

По сведениям источника, каталонцы не претендуют на 26-летнего шведа. Ранее об интересе к форварду сообщалось со стороны «Арсенала», «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

Контракт Дьекереша со «Спортингом» действует до лета 2028 года. В минувшем сезоне он провел 52 матча во всех турнирах, забил 54 гола и сделал 13 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 75 миллионов евро.