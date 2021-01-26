«Барселона» не выплатила зарплату игрокам

«Барселона» из-за тяжелой финансовой ситуации не смогла полностью выплатить игрокам зарплату за декабрь, информирует cope.es.

Как отмечается, футболисты не получили всю сумму из-за дефицита ликвидности. Руководство клуба уверило, что погасит задолженность в феврале.

Игроки обычно получает свою зарплату двумя выплатами — одна в июне, а другая в декабре. На этот раз футболисты не получили того, что им полагалось, учитывая сокращение зарплаты, на которое ранее они согласились.

Напомним, что долги «Барселоны» составляют 1,173 миллиарда долларов.