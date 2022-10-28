«Барселона» не уволит Хави с поста главного тренера

Главный тренер «Барселоны» Хави сохранит свой пост в команде, сообщает COPE.

По сведениям источника, руководство клуба не планирует увольнять 42-летнего испанца после того, как каталонцы не смогли пробиться в плей-офф Лиги чемпионов. Клуб рассчитывает на Хави в дальнейшем.

Хави возглавляет «Барселону» с 2021 года. Под его руководством команда заняла второе место в чемпионате Испании-2021/22.