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«Барселона» не сумела в большинстве обыграть «Алавес»

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«Барселона» сыграла вничью с «Алавесом». Фото ФК «Барселона».
«Барселона» сыграла вничью с «Алавесом». Фото ФК «Барселона».
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«Алавес» сыграл вничью с «Барселоной» (1:1) в матче восьмого тура чемпионата Испании.

Единственный мяч у «Барсы» забил Антуан Гризманн. У «Алавеса» отличился Луис Риоха. На 63-й минуте хозяева остались в меньшинстве после удаления Хоты, но все же сумели удержать ничью.

Обе команды имеют в активе по восемь очков. «Барселона» занимает 12-е место, «Алавес» идет 13-м.

Чемпионат Испании. Ла лига

8-й тур

«Алавес» — «Барселона» — 1:1 (1:0)

Голы: Риоха, 31 (1:0). Гризманн, 63 (1:1).

«Алавес»: Пачеко, Лагуардия, Лежен, Ксимо Наварро (Агиррегабирия, 41), Дуарте, Томас Пина (Марин, 72), Батталья, Хота, Мендес (Тавареш, 58), Дейверсон (Хоселу, 57), Риоха (Гарсия, 72).

«Барселона»: Нету, Пике, Жорди Альба (Дест, 69), Лангле (Пьянич, 46), Бускетс (Тринкан, 46), Сержи Роберто, де Йонг, Месси, Гризманн, Дембеле (Педри, 46), Фати (Брэйтуэйт, 78).

Предупреждения: Хота, 15. Дейверсон, 22. Месси, 39. Бускетс, 44. Лангле, 44. Дуарте, 87.

Удаление: Хота, 62.

Судья: Эрнандес Эрнандес.

31 октября. Витория. Стадион «Мендисорроса».

Алавес — Барселона

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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