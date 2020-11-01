«Барселона» не сумела в большинстве обыграть «Алавес»
«Алавес» сыграл вничью с «Барселоной» (1:1) в матче восьмого тура чемпионата Испании.
Единственный мяч у «Барсы» забил Антуан Гризманн. У «Алавеса» отличился Луис Риоха. На 63-й минуте хозяева остались в меньшинстве после удаления Хоты, но все же сумели удержать ничью.
Обе команды имеют в активе по восемь очков. «Барселона» занимает 12-е место, «Алавес» идет 13-м.
Чемпионат Испании. Ла лига
8-й тур
«Алавес» — «Барселона» — 1:1 (1:0)
Голы: Риоха, 31 (1:0). Гризманн, 63 (1:1).
«Алавес»: Пачеко, Лагуардия, Лежен, Ксимо Наварро (Агиррегабирия, 41), Дуарте, Томас Пина (Марин, 72), Батталья, Хота, Мендес (Тавареш, 58), Дейверсон (Хоселу, 57), Риоха (Гарсия, 72).
«Барселона»: Нету, Пике, Жорди Альба (Дест, 69), Лангле (Пьянич, 46), Бускетс (Тринкан, 46), Сержи Роберто, де Йонг, Месси, Гризманн, Дембеле (Педри, 46), Фати (Брэйтуэйт, 78).
Предупреждения: Хота, 15. Дейверсон, 22. Месси, 39. Бускетс, 44. Лангле, 44. Дуарте, 87.
Удаление: Хота, 62.
Судья: Эрнандес Эрнандес.
31 октября. Витория. Стадион «Мендисорроса».
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