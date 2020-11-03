«Барселона» не собирается покупать игроков зимой

Исполняющий обязанности президента «Барселоны» Карлес Тускетс рассказал, что клуб не планирует делать покупки в зимнее трансферное окно. Также он отметил, что у каталонцев есть выгодные спонсорские контракты.

— Считаю, что мы должны делать шаги только в том случае, если игрок может прийти бесплатно, — цитирует пресс-служба клуба Тускетса. — Или если игрок будет продан в трансферное окно, тогда можем купить. Клуб стоит на твердой почве и имеет сильное будущее. На столе лежит ряд соглашений, которые могут принести большой доход. В среднесрочной перспективе есть надежда, и если мы все будем преданы поставленным задачам, сможем добиться успеха.