«Барселона» не собирается обменивать Ракитича на игроков «Ювентуса»

«Барселона» и «Ювентус» провели переговоры относительно возможного трансфера полузащитника Ивана Ракитича в итальянский клуб. Туринцы предлагали вариант с обменом 31-летнего хорвата на другого игрока «Ювентуса», а также денежную компенсацию. Однако «Барселона» отвергла такой вариант, утверждает Sport.es.

Трансферная стоимость хорвата, по данным transfermarkt, cоставляет 40 миллионов евро, а его контракт с каталонским клубом будет действовать до 30 июня 2021 года.