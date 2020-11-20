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«Барселона» не сможет продать Месси в январе

18:27
Лионель Месси. Фото AFP
Лионель Месси. Фото AFP
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Руководство «Барселоны» не допустит ухода капитана каталонской команды Лионеля Месси в зимнее трансферное окно, сообщает Marca.

Это связано в тем, что сейчас на повестке дня у каталонской команды выборы нового президента «Барселоны». Поэтому управляющий комитет, который временно руководит клубом, не сможет юридически санкционировать трансфер Месси.

Сейчас перед временным управляющим комитетом стоит задача сокращения зарплаты футболистам и иному персоналу клуба в связи с финансовым кризисом на фоне пандемии коронавируса.

Напомним, выборы нового президента «Барселоны» состоятся 24 января 2021 года.

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