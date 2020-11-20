«Барселона» не сможет продать Месси в январе
Руководство «Барселоны» не допустит ухода капитана каталонской команды Лионеля Месси в зимнее трансферное окно, сообщает Marca.
Это связано в тем, что сейчас на повестке дня у каталонской команды выборы нового президента «Барселоны». Поэтому управляющий комитет, который временно руководит клубом, не сможет юридически санкционировать трансфер Месси.
Сейчас перед временным управляющим комитетом стоит задача сокращения зарплаты футболистам и иному персоналу клуба в связи с финансовым кризисом на фоне пандемии коронавируса.
Напомним, выборы нового президента «Барселоны» состоятся 24 января 2021 года.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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