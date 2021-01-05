«Барселона» не смогла повторить предложение «Реала» Алабе и выбыла из борьбы за игрока

«Барселона» не сможет подписать защитника «Баварии» Давида Алабу, сообщает Marca.

По информации источника, «сине-гранатовые» не готовы предложить 28-летнему австрийцу те же финансовые условия, что и «Реал». Агент футболиста, Пини Захави принял решение выйти из переговоров с каталонцами после изучения финансового предложения клуба.

В сезоне-2020/21 Алаба провел 19 матчей за «Баварию», на его счету 1 гол и 1 результативная передача. Контракт защитника с мюнхенским клубом действует до конца июня 2021 года, игрок уже может вести переговоры с другими командами.