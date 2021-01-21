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«Барселона» не реализовала пенальти в матче Кубка Испании против клуба 3-го дивизиона

21 января 2021, 23:48
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«Барселона» в матче 1/16 финала Кубка Испании встречается с клубом 3-го дивизиона «Корнелья».

На 39-й минуте встречи каталонцы получили возожность пробить пенальти, однако полузащитник Миралем Пьянич не смог реализовать 11-метровый удар.

Ранее «Корнелья» в 1/32 финала Кубка Испании обыграла «Атлетико» (1:0).

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