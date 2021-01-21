«Барселона» не реализовала пенальти в матче Кубка Испании против клуба 3-го дивизиона
21 января 2021, 23:48
«Барселона» в матче 1/16 финала Кубка Испании встречается с клубом 3-го дивизиона «Корнелья».
На 39-й минуте встречи каталонцы получили возожность пробить пенальти, однако полузащитник Миралем Пьянич не смог реализовать 11-метровый удар.
Ранее «Корнелья» в 1/32 финала Кубка Испании обыграла «Атлетико» (1:0).
Вся игра «Барсы» в первые 45 минут — в этом пенальти Пьянича ?— Матч ТВ (@MatchTV) January 21, 2021
«Корнелья» из третьего дивизиона пока держится. Ждем еще одной сенсации во втором тайме:https://t.co/QnkFzQwyXU pic.twitter.com/qPXDvcigGb
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю