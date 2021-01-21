«Барселона» не реализовала пенальти в матче Кубка Испании против клуба 3-го дивизиона

Вся игра «Барсы» в первые 45 минут — в этом пенальти Пьянича ?



«Корнелья» из третьего дивизиона пока держится. Ждем еще одной сенсации во втором тайме:https://t.co/QnkFzQwyXU pic.twitter.com/qPXDvcigGb