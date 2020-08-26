«Барселона» не рассматривает вариант, при котором Месси покинет клуб

Технический секретарь «Барселоны» Рамон Планес рассказал о ситуации вокруг капитана команды Лионеля Месси, который открыто заявил о желании покинуть клуб, сообщает Marca.

— Мы думаем о строительстве будущего «Барселоны» вместе с лучшим игроком в истории футбола, Лионелем Месси. Мы не рассматриваем возможность его ухода.

Нельзя создавать спор между Месси и «Барселоной», потому что ни он, ни клуб этого не заслуживают. Мы проделаем большую работу, чтобы сделать «Барсу» победителем, — сказал Планес.

Ранее сообщалось, что фаворитами в борьбе за Месси являются «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ», а сам футболист хочет перейти в «Манчестер Сити».