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«Барселона» не рассматривает вариант, при котором Месси покинет клуб

16:05
Лионель Месси. Фото Reuters
Лионель Месси. Фото Reuters
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Технический секретарь «Барселоны» Рамон Планес рассказал о ситуации вокруг капитана команды Лионеля Месси, который открыто заявил о желании покинуть клуб, сообщает Marca.

— Мы думаем о строительстве будущего «Барселоны» вместе с лучшим игроком в истории футбола, Лионелем Месси. Мы не рассматриваем возможность его ухода.

Нельзя создавать спор между Месси и «Барселоной», потому что ни он, ни клуб этого не заслуживают. Мы проделаем большую работу, чтобы сделать «Барсу» победителем, — сказал Планес.

Ранее сообщалось, что фаворитами в борьбе за Месси являются «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ», а сам футболист хочет перейти в «Манчестер Сити».

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