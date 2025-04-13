«Барселона» не проигрывает в 2025 году — 20 побед и 4 ничьих

«Барселона» на выезде победила «Леганес» в матче 31-го тура ла лиги — 1:0.

Каталонцы продлили серию без поражений в 2025 году до 24 матчей — 20 побед и 4 ничьих. Команда Ханса-Дитера Флика теряла очки в матчах с «Бетисом» (1:1) и «Хетафе» (1:1) в ла лиге, с «Атлетико» (4:4) в Кубке Испании и с «Аталантой» (2:2) в Лиге чемпионов.

Серия «Барселоны» началась после двух поражений подряд в декабре 2024-го — от «Леганеса» (0:1) и «Атлетико» (1:2) в чемпионате Испании.