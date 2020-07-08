Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

«Барселона» не продаст Гризманна

8 июля 2020, 09:58
Антуан Гризманн. Фото AFP
Антуан Гризманн. Фото AFP
Теги:

Нападающий Антуан Гризманн останется в «Барселоне», сообщает L'Equipe.

По информации источника, руководство «сине-гранатовых» убедило 29-летнего француза во время личной встречи в том, что не собирается продавать его этим летом. Представители «Барселоны» заверили форварда, что в клубе на него по-прежнему рассчитывают.

В сезоне-2019/20 Гризманн провел за «Барселону» 44 матча, на его счету 15 голов и 4 результативных передачи. Ранее сообщалось, что к французу проявляют интерес топ-клубы Италии и Англии.

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир