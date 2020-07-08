«Барселона» не продаст Гризманна

Нападающий Антуан Гризманн останется в «Барселоне», сообщает L'Equipe.

По информации источника, руководство «сине-гранатовых» убедило 29-летнего француза во время личной встречи в том, что не собирается продавать его этим летом. Представители «Барселоны» заверили форварда, что в клубе на него по-прежнему рассчитывают.

В сезоне-2019/20 Гризманн провел за «Барселону» 44 матча, на его счету 15 голов и 4 результативных передачи. Ранее сообщалось, что к французу проявляют интерес топ-клубы Италии и Англии.