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Новости   //    Футбол   //    Испания

«Барселона» не получит дополнительные средства на трансферы

13:23
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Руководство «Барселоны» не станет выделять дополнительные средства на трансферный бюджет в будущее трансферное окно, утверждает ESPN.

По данным источника, финансовый кризис, спровоцированный пандемией коронавируса, сильно ударил по возможностям каталонцев.

Отмечается, что клуб рассчитывает укреплять команду за счет обмена футболистами с другими клубами или же пополнения бюджета с помощью продажи собственных игроков.

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