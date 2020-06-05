«Барселона» не получит дополнительные средства на трансферы

Руководство «Барселоны» не станет выделять дополнительные средства на трансферный бюджет в будущее трансферное окно, утверждает ESPN.

По данным источника, финансовый кризис, спровоцированный пандемией коронавируса, сильно ударил по возможностям каталонцев.

Отмечается, что клуб рассчитывает укреплять команду за счет обмена футболистами с другими клубами или же пополнения бюджета с помощью продажи собственных игроков.