«Барселона» не планирует продавать Депая

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай не планирует пока покидать каталонцев, сообщает Diario Sport.

По данным источника, в клубе уверены, что футболист сможет набрать форму и будет приносить пользу команде. Поэтому «Барселона» пока не будет продавать 27-летнего форварда.