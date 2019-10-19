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«Барселона» не отпустит Пуча в аренду

16:10
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Ряд испанских клубов хотят арендовать полузащитника «Барселоны» Рики Пуча. Однако каталонский клуб не намерен отпускать 20-летнего испанца, сообщает El Mundo Deportivo.

Летом игрока также хотела арендовать «Сарагоса». Однако главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде настоял, что рассчитывает на Пуча в нынешнем сезоне. Тем не менее, полузащитник пока не выходил на поле.

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