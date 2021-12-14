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«Барселона» не отпустит де Йонга в «МЮ»

09:32
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«Барселона» не отпустит полузащитника Френки де Йонга в другую команду, сообщает Фабрицио Романо в Twitter.

«Бавария» или «Юнайтед»? Не думаю, что трансфер произойдет. Но его зовут пять лучших клубов Европы», — сказал отец футболиста изданию AD.

Трансферная стоимость нидерландского игрока — 90 миллионов евро. «МЮ» был готов заплатить 55 миллионов евро.

Контракт футболиста с «Барсой» рассчитан до лета 2026 года. В этом сезоне он в 19 матчах забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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