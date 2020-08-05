«Барселона» не может согласовать условия контракта с тер Штегеном

«Барселона» продолжает переговоры с голкипером Марком-Андре тер Штегеном о подписании нового контракта, сообщает El Mundo Deportivo.

Но пока стороны не могут согласовать размер зарплаты вратаря.

Тер Штеген рассчитывает остаться в «Барселоне». До этого, футболист и клуб договорились, что новое соглашение будет рассчитано на пять лет.

В минувшем розыгрыше чемпионата Испании голкипер провел 36 матчей, пропустив в них 36 голов.