«Барселона» не может согласовать условия контракта с тер Штегеном
12:51
«Барселона» продолжает переговоры с голкипером Марком-Андре тер Штегеном о подписании нового контракта, сообщает El Mundo Deportivo.
Но пока стороны не могут согласовать размер зарплаты вратаря.
Тер Штеген рассчитывает остаться в «Барселоне». До этого, футболист и клуб договорились, что новое соглашение будет рассчитано на пять лет.
В минувшем розыгрыше чемпионата Испании голкипер провел 36 матчей, пропустив в них 36 голов.
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