«Барселона» не может себе позволить покупку Бернарду Силвы
Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва был близок к переходу в «Барселону», однако трансфер сорвался, сообщает Marca.
По данным источника, каталонцы не могут купить игрока из-за финансовых проблем.
«Сити» просит за хавбека 60 миллионов евро, однако для «Барсы» это неподъемная сумма.
В сезоне-2023/24 29-летний хавбек сыграл за «Манчестер Сити» 33 матча в АПЛ, отметился шестью забитыми мячами и девятью голевыми передачами. Контракт игрока с «горожанами» рассчитан до лета 2026 года.
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