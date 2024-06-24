«Барселона» не может себе позволить покупку Бернарду Силвы

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва был близок к переходу в «Барселону», однако трансфер сорвался, сообщает Marca.

По данным источника, каталонцы не могут купить игрока из-за финансовых проблем.

«Сити» просит за хавбека 60 миллионов евро, однако для «Барсы» это неподъемная сумма.

В сезоне-2023/24 29-летний хавбек сыграл за «Манчестер Сити» 33 матча в АПЛ, отметился шестью забитыми мячами и девятью голевыми передачами. Контракт игрока с «горожанами» рассчитан до лета 2026 года.